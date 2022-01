Penisola sorrentina, il cordoglio sui social per Romeo Di Leva: domani i funerali

Il paese di Massa Lubrense, in penisola sorrentina, è attonito per la scomparsa di Romeo di Leva. La notizia, riportata questa mattina da Positanonews, ha sconvolto l’intera famiglia Di Leva e i suoi amici che hanno tempestato di messaggi di cordoglio e vicinanza i profili social: Ciao Romeo amico dei bei tempi passati, la terra ti sia lieve – scrivono. Romeo l’amico di tutti… R.I.P – scrive qualcun altro. Una perdita è sempre ingiusta e dolorosa, ma lo è ancor di più se avviene prematuramente. Il caro Romeo era nel pieno della sua vita, quando il destino l’ha strappato via dalla vita all’età di soli 58 anni. La scomparsa ha addolorato l’amata moglie Costanza, la mamma Anna, i Figli Emilia, Giuseppe ed Arianna, l’adorata nipotina, le sorelle, la nuora, i generi, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti. La cerimonia funebre si terrà domani mattina, venerdì 21 gennaio alle ore 10, nella Basilica del Lauro di Meta. La redazione di Positanonews esprime le più sincere condoglianze alla famiglia Di Leva.