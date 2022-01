Penisola Sorrentina: i rappresentati d’istituto delle scuole superiori chiedono il rinviare il rientro in presenza. Ai sindaci dei Comuni di Sorrento, Meta e Piano di Sorrento, i rappresentati d’istituto del Liceo Publio Virgilio Marone, del Liceo Salvemini, dell’Istituto san Paolo, dell’Istituto Nino Bixio e del Liceo Grandi, “Considerando l’elevato numero di contagi da Covid-19 tra la popolazione studentesca della penisola sorrentina, considerando il tragico sovraffollamento quotidiano dei mezzi di trasporto, che esporrebbe gli studenti a un elevato rischio di contrarre il virus, prendendo atto delle difficoltà avute in questi giorni da tantissimi giovani nel riuscire a sottoporsi alle vaccinazioni”, richiedono ai sindaci “un rinvio del rientro a scuola in presenza di almeno due settimane, affinché si possa tornare dietro ai banchi una volta superato il picco epidemico, in maggiore sicurezza, e perché tutti gli studenti che avrebbero voluto sottoporsi a vaccinazione, per tutelare la propria salute e quella dei conviventi, ne abbiano la possibilità ed il tempo necessario”.

Qui l’allegato.