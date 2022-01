Penisola Sorrentina i cittadini si rivolgono a Positanonews per tamponi Covid e vaccini, i sindaci diano comunicazioni unitarie . Una situazione di confusione , sono tante le domande che ci arrivano, alle quali vorremmo rispondere. Oggi molti volevano sapere se Villa Fondi a Piano di Sorrento era aperta anche di domenica, per esempio. Poi c’è il problema dei tamponi molecolari che non si trovano da nessuna parte, crediamo li porterà la Befana a questo punto. Ma ci arrivano domande anche sui tamponi a Sant’Agata di Massa Lubrense e vico Equense. Noi stiamo cercando di raccogliere tutte le informazioni, ma facciamo una preghiera ai sindaci. In collaborazione con l’ASL Napoli di appartenenza e la Regione Campania , ovviamente principali responsabili della campagna vaccinale, dare comunicazioni unitarie. Tipo domani a Meta c’è Open Day, a Vico Equense vaccini, Villa Fondi solo il pomeriggio. Facciamo questa richiesta perchè davvero siamo anche noi oberati da richieste e siamo disponibili a veicolare queste informazioni per la collettività .