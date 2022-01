Penisola sorrentina: è possibile prenotare di nuovo i vaccini dalla piattaforma. A partire da oggi, martedì 18 gennaio 2022, è possibile nuovamente prenotare il vaccino anti Covid presso gli hub vaccinali della Penisola Sorrentina tramite il sito https://opendayvaccini.soresa.it/ oppure tramite l’app Sinfonia.

Le prenotazioni erano momentaneamente sospese in quanto non vi erano ulteriori posti disponibili, come spiegato dal sindaco di Sorrento Massimo Coppola. Il primo cittadino aveva informato i cittadini della Penisola che, a partire da questa settimana, i punti vaccinali delle nostre zone sarebbero stati nuovamente visibili.