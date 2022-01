Penisola sorrentina: a Villa Fondi giornata vaccinale anti-covid per i bambini

Giornata di vaccini pediatrici a Villa Fondi, a Piano di Sorrento. All’hub di riferimento di Sant’Agnello, Piano di Sorrento e Sorrento – ma anche altri comuni limitrofi – si sono presentati i bambini fino ad 11 anni accompagnati dai loro genitori per sottoporsi alla prima dose del vaccino anti-covid 19. Complice il nuovo sistema organizzativo per la somministrazione del farmaco, a Villa Fondi la giornata vaccinale è andata avanti senza intoppi.

Il vaccino pediatrico approvato dall’Ema, quello di Pfizer-Biontech, ha lo stesso principio attivo di quello per gli adulti (vaccino a mRna). Nel caso dei più piccoli però la dose è di circa un terzo rispetto agli altri. La vaccinazione avviene in due dosi a tre settimane di distanza l’una dall’altra.

Vaccini anti-covid: pericolo per i bambini?

Ecco le risposte da parte dell’Istituto Superiore di Sanità nei confronti di alcune fake news. I vaccini agevolano processi infiammatori che provocano cambiamenti nel sangue dei più piccoli? Non ci sono studi che hanno dimostrato una correlazione tra il vaccino e questo tipo di problemi. I vaccini indeboliscono il sistema immunitario ancora non sviluppato dei bambini? Il sistema immunitario dei bambini è ‘programmato’ per reagire a possibili pericoli già dalla nascita. Il vaccino anti Covid, così come gli altri, ‘insegna’ al sistema immunitario a riconoscere l’agente infettivo prima dell’effettiva esposizione, contribuendo così a rafforzarlo.