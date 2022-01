Partita senza storia quella di ieri tra il Sorrento Futsal e il S.M Scafati termina 13 -1 per i padroni di casa. Esordio importante per Emanuele e Davide Cesaro che dall’U19 sono scesi in campo, per la prima volta in C1, dove Emanuele ha addirittura segnato una doppietta. “È sempre una grande emozione giocare con i più grandi – ha dichiarato Davide. Anche solo nell’allenamento con loro c’è sempre da imparare”. “I miei gol li dedico a mister Astarita e mister Breglia che ci stanno dando le basi di questo bellissimo sport”. Oggi con l’U19 i due giocatori saranno nuovamente impegnati: “A Terzigno vogliamo vincere per dare continuità a quanto di buono stiamo facendo e perché vogliamo riscattarci dalla sconfitta dell’andata avvenuta in maniera un po’ strana”, conclude Davide.