Ospedale di comunità nello storico hotel De Londres di Cava de’ Tirreni

Ai piani superiori le stanze d’albergo, poi diventate la dimora degli anziani ospitati nella struttura d’accoglienza, conservano ancora letti e materassi, comodini, sedie ed armadi immobilizzati dal fitto strato di polvere accumulatosi nel tempo. L’immobile sembra sia stato dimenticato nonostante, nel 2007, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali l’abbia dichiarato bene di interesse architettonico. Sulle carte la proprietà è della Regione Campania che, non sapendo cosa farsene, nel febbraio del 2017 aveva pubblicato sul Bollettino Ufficiale l’avviso esplorativo di manifestazione d’interesse per l’affidamento in gestione specificando che il complesso si compone dell’immobile principale di cinque piani, comprensivo del parco (8099 metri quadrati), di una palazzina di due livelli, situata all’ingresso del parco (219 metri quadrati). L’avviso però è rimasto lettera morta e per ora i progetti di riqualificazione non sono stati stilati nonostante diverse amministrazioni in passato abbiano messo la valorizzazione dell’immobile in agenda.

Sulla questione, per il momento, il sindaco Servalli non si è voluto sbilanciare. Non ha confermato né sementito l’ipotesi che possa essere proprio l’ex Hotel De Londres ad ospitare il polo sanitario dell’ASL, assicurando però che una soluzione è stata individuata e che si sta procedendo alla verifica di tutti i requisiti necessari. «Non è il momento per ufficializzare tale scelta – ha spiegato il primo cittadino – perché vogliamo prima assicurarci che l’area individuata sia confacente alle esigenze e alle richieste pervenuteci dall’Azienda sanitaria locale, così da evitare di alimentare false speranze o eventuali polemiche. Quando avremo la conferma che la struttura che a noi sembra più consona va bene, allora daremo l’ok definitivo ».