Open day a Piano di Sorrento: caos al centro vaccinale di Villa Fondi. Questa mattina di sabato 8 gennaio 2022, a partire dalle ore 9.oo e fino alle ore 13.oo, l’amministrazione comunale di Piano di Sorrento ha organizzato un open day pediatrico per la vaccinazione ei bambini dai 5 agli 11 anni.

All’esterno del centro vaccinale si è creato moltissimo caos, per il quale sono dovuti intervenire anche i vigili. Questo ha fatto si che si creasse una coda di persone in attesa veramente lunghissima, arrivando fin quasi in fondo alla strada.

Sembra che vi siano stati i prenotati dai pediatri e poi tanti che sono venuti con i bambini senza prenotazione da Sorrento a Vico Equense e anche da fuori la Penisola Sorrentina da Positano e Praiano , visto che in Costiera amalfitana bisogna arrivare lontano fino all’Ospedale “Costa d’ Amalfi” di Castiglione di Ravello .

E’ successo di tutto . E’ stata anche bloccata una ripresa di Positanonews, che è una testata giornalistica online regolarmente registrata in Tribunale e poteva effettuare le riprese ai sensi della legge sulla Stampa. Disagi per i bambini, accalcati con tanta gente, assembramenti che potrebbero addirittura trasmettere il covid, visto che ci sono centinaia di positivi al coronavirus Covid 19 in giro, e molti ancora non lo sanno. Inoltre l’impatto con il vaccino è stato alquanto traumatico, bambini anche spaventati per le urla . Non ci è sembrato proprio un modello di gestione ottima di una situazione così delicata come questa .

Dovevano seguirsi gli esempi di Meta e di Sorrento e realizzare gli open day all’interno delle scuole con la presenze degli amministratori.

Sottolineiamo che le vaccinazioni sono di responsabilità dell’ASL di Napoli e della Regione Campania, ma l’ordine pubblico e l’organizzazione esterna, specie sulle strade pubbliche è di competenza esclusiva dell’amministrazione .

Ribadiamo che solo una sinergia fra ASL e amministrazione e la presenza degli amministratori, anche fisica, può evitare gravi disagi ai cittadini .

A Meta, dove le vaccinazioni sono state fatte in ambiente protetto e familiare come le scuole, era presente tutta l’amministrazione e vi sono stati commenti entusiastici.

Con il sindaco Peppe Tito c’era il Vicesindaco Angela Aiello, assessori e consiglieri comunali, consapevoli che senza la loro fattiva presenza e collaborazione non era possibile fare una ottima giornata vaccinale.

Lo stesso avrebbero dovuto fare gli amministratori di Piano, ma questo vale anche per gli altri comuni, Sant’Agnello, Massa Lubrense, ci vuole la fattiva collaborazione e la presenza organizzativa , ma anche personale e fisica, di chi dovrebbe seguire e guidare un paese come un “pater familias” senza accampare scuse legate alla burocrazia, che sia o meno responsabile legalmente, e qui all’esterno sulle vie pubbliche lo si è sempre , un sindaco sul suo territorio è sempre responsabile moralmente.

Così come abbiamo fatto i complimenti a Cappiello, per aver accolto la collaborazione dell’opposizione con l’ex sindaco Iaccarino e Gabriele Di Filippo, così gli faremo i complimenti quando saranno presenti amministratori per il prossimo open day pediatrico.