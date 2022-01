Open day a Piano di Sorrento: caos al centro vaccinale di Villa Fondi. Grave errore dell’Asl ma a Meta amministrazione era presente

Open day a Piano di Sorrento: caos al centro vaccinale di Villa Fondi. Grave errore dell’Asl. Questa mattina di sabato 8 gennaio 2022, a partire dalle ore 9.oo e fino alle ore 13.oo, l’amministrazione comunale di Piano di Sorrento ha organizzato un open day pediatrico per la vaccinazione ei bambini dai 5 agli 11 anni.

All’esterno del centro vaccinale si è creato moltissimo caos, per il quale sono dovuti intervenire anche i vigili. L’Asl ha, infatti, commesso un grave errore: è assurdo che si faccia un open day per i bambini nello stesso momento in cui si devono vaccinare gli adulti. Questo ha fatto si che si creasse una coda di persone in attesa veramente lunghissima, arrivando fin quasi in fondo alla strada.

Chiediamo al Sindaco Salvatore Cappiello di fare una dura protesta nei confronti dell’Asl, perché si è creata una situazione inaccettabile. Dovevano seguirsi gli esempi di Meta e di Sorrento e realizzare gli open day all’interno delle scuole e non in contemporanea alle vaccinazioni degli adulti.

Fermo restando la gravissima responsabilità dell’Asl Napoli nel creare questo disastro con la contemporanea vaccinazione fra gli adulti prenotati e l’open day per i bambini c’è da notare assenza amministrazione.

A Meta, dove le vaccinazioni sono state fatte in ambiente protetto e familiare come le scuole, era presente tutta l’amministrazione

Con il sindaco Peppe Tito c’era il Vicesindaco Angela Aiello, assessori e consiglieri comunali, consapevoli che senza la loro fattiva presenza e collaborazione non era possibile fare una ottima giornata vaccinale.