Olga Laudonia e le musiche e i musicisti inediti.

Abbiamo appreso con piacere che la Maestra d’organo, dott.ssa Olga Laudonia, sorrentina doc, che sovente ascoltiamo nella Chiesa del Carmine a Sorrento, e sempre più spesso in giro per la Campania e per l’Italia, prevalentemente su preziosi organi antichi, si adopera molto e fattivamente per la ricerca di musica e musicisti sei-sette e ottocenteschi poco noti.

In una rapida e cortese intervista concessa dalla Prof Olaga Laudonia agli inviati di Positanonews, scopriamo che:

Collaboro con l’editore Pizzicato Verlag Helvetia di Zurigo.

Curo una collana il cui intento è di riportare alla luce le composizioni meno conosciute degli autori napoletani del passato. La collana, dal titolo “Unpublished Naples”, spazia dal XVI secolo al secolo scorso, da Andrea Falconieri a Mercadante, Napolitano, Serrao, Longo, ecc.

Proponiamo brani preferibilmente inediti e disponibili solo in manoscritti, da noi riproposti in edizione critica, con apparato di analisi delle fonti e inquadramento storico.

Il mio ruolo è quello di Executive editor della collana e sono affiancata da un comitato editoriale composto da musicisti di area partenopea. Responsabile del progetto è il maestro Francesco Gorio, già docente di chitarra classica presso il Conservatorio “Lucio Campiani” dal 1976 al 1981, poi a Verona e a Brescia, attivo nel campo delle edizioni musicali su licenza o in distribuzione di Ricordi, Suvini Zerboni, Curci, Rai Trade, Zanibon e, attualmente, come proprietario delle edizioni svizzere Pizzicato Verlag Helvetia. Tra le prime opere che abbiamo pubblicato ci sono delle villanelle di Andrea Falconieri la cui edizione critica è stata curata da Concetta Pellegrino.