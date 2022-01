Oggi si è riunito il coordinamento per il rilancio del turismo. Iniziative anche ad Amalfi e Ischia

Oggi si è riunito il coordinamento per il rilancio del turismo . Dopo un ampia relazione di Rosario fiorentino sono intervenuti Antonino fiorentino delle guide turistiche , Ettore Pica dei beb , Faspare De Angelis operatore turistico e Mase Antonino dei ncc . Alla fine della riunione è stato approvato un documento per lanciare alle istituzioni un patto sociale ed economico per far fronte alla emergenza della pandemia . A breve un calendario di iniziative su Capri , Ischia , Amalfi ,Sorrento per poi concludere il piano di mobilitazione con presidio della Regione Campania. ” Il comparto deve affrontare unito questo momento di crisi, ne va del nostro futuro”, ha detto Ettore Pica. “Bisogna far presto, situazione gravissima” ha detto Fiorentino.