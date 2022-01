Oggi sciopero nazionale del trasporto pubblico, ecco come in Campania

Oggi venerdì 14 gennaio, è stato indetto uno sciopero nazionale del trasporto pubblico di 4 ore, dalle ore 9 alle ore 13, è stato indetto per la giornata di domani.

Lo sciopero, a Napoli, riguarderà soltanto i mezzi dell’Anm, quindi autobus, Linea 1 della metropolitana e funicolari, mentre l’Eav, come annunciato dall’azienda, non aderirà allo sciopero. Come sempre in caso di sciopero, l’Anm ha reso note le fasce di garanzia, ovvero gli orari in cui i trasporti saranno comunque assicurati.

Vediamo allora le fasce di garanzia del servizio comunicate da Anm, ovvero gli orari in cui autobus, treni e funicolari circoleranno liberamente.

Autobus

Lo sciopero sarà in vigore per 4 ore, dalle 9 alle 13. Per quanto riguarda le linee di superficie, ovvero gli autobus, le ultime partenze saranno effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero, mentre il servizio riprenderà 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Metropolitana

Linea 1 metropolitana

ultima corsa da Piscinola: 9.16

ultima corsa da Garibaldi: 9.14

prima corsa da Piscinola: 13.56

prima corsa da Garibaldi: 14.36

Funicolari

Le funicolari in esercizio sono quella Centrale, quella di Chiaia e quella di Montesanto; la funicolare di Mergellina, invece, resta ancora fuori servizio.

ultima corsa: 9.20

prima corsa: 13.20

I motivi dello sciopero

Lo sciopero del trasporto pubblico di domani è stato proclamato dalle sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Uglfna, Faisa-Cisal, Orsa. Ecco le motivazioni dello sciopero:

rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e miglioramento delle condizioni lavorative, normative e salariali

mancato pagamento premi di risultato. Problematiche relative a: congedi solidali, rotabili linea 1, lavoro agile, Anm point

accordi sindacali 27/06/2019, verbale del 27/07/2021, settore commerciale e verifica titoli di viaggio, area sosta, impianti fissi linea 1, pulizia gallerie linea 1, funicolari Chiaia e Mergellina

problematiche green pass

accordo sindacale 01/08/2019 e 08/07/2020

scorrimento graduatoria capi servizio funicolar