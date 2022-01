Nuova variante Covid in Francia, l’Oms monitora “Ihu”

Il paziente ‘zero’ di questo cluster di casi, come emerge da diversi servizi su media d’Oltralpe, era tornato dal Camerun. Perché preoccuparsene? Perché, spiegano gli scienziati, questo nuovo mutante – che discende dalla linea di un’altra variante, B.1.640 (identificata per la prima volta in Congo e in Francia nel settembre 2021) – sembrerebbe avere 46 nuove mutazioni e 37 delezioni, più di Omicron quindi.

Gli esperti sono divisi nell’approccio a questo mutante e nella definizione della portata della minaccia. L’Organizzazione mondiale della sanità, dal canto suo, vigila a distanza. E l’esperta Oms Maria Van Kerkhove via Twitter ricorda che la ‘madre’ di questa sottovariante – B.1.640 – è stata “classificata come ‘Variante sotto monitoraggio’ (Vum)” dall’agenzia Onu per la salute già “da novembre” e che l’Oms ha un solido sistema per intercettare e valutare le evoluzioni di Sars-CoV-2.