Nove positivi fra i granata, a rischio derby col Napoli

Salerno. Il derby è a forte rischio, adesso ancor di più. Nuova positività in casa Salernitana. Attraverso il proprio sito ufficiale, il club campano annuncia il nono caso in squadra, ancora una volta riguardante un calciatore: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un ulteriore calciatore è risultato positivo al Covid-19. I componenti della squadra attualmente positivi sono nove”. Salgono dunque a 9 i positivi in casa Salernitana e, se la situazione restasse questa, la partita non si giocherebbe, stante al nuovo protocollo.