Note di Persia di Ramin Bahrami ; sul Manifesto il vincitore del Premio Penisola Sorrentina che vuole essere seppellito a Ravello

Note di Persia di Ramin Bahrami

Su “Ritmi” inserto musicale del Manifesto, 15 gennaio 2022, di Guido Michelone.

(Ramin Bahrami, vincitore del Premio Penisola Sorrentina 2021)

Luigi De Rosa a Sorrento fece una bella intervista per Positanonews a Ramin Bahrami uno dei più grandi esecutori di Bach di sempre che grazie a Mario Esposito è venuto in Penisola Sorrentina, ma conosceva bene la Campania , è stato in Costiera amalfitana a Ravello “amo questo borgo della Costa d’ Amalfi, vorrei essere seppellito a Ravello”, ha detto nell’intervista di De Rosa che riproponiamo