Non tutti i Bonus riescono col buco!

A luglio dell’anno appena trascorso, il Ministero dello Sviluppo economico annunciava il Decreto per il Bonus Terme , un atteso ed incoraggiante incentivo di duecento euro per cure e bagni termali.

Si trattava di oltre cinquanta milioni di stanziamento a favore della ripresa del settore turistico-termale, un settore trainante per il nostro territorio campano, in particolare per l’isola d’Ischia.