Nocera, passa col monopattino mentre si apre la porta della pasticceria, 60enne finisce in Ospedale

Nocera, passa col monopattino mentre si apre la porta della pasticceria, 60enne finisce in Ospedalee È ricoverato in prognosi riservata l’uomo di 60 anni che, nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 11 gennaio, è rimasto vittima di un tragico incidente stradale a Nocera Inferiore, nella provincia di Salerno. Stando a quanto si apprende l’uomo si trovava su un monopattino elettrico e stava percorrendo corso Vittorio Emanuele, nel centro della cittadina del Salernitano, quando è stato colpito dalla pesante porta di un noto bar della zona, che si è improvvisamente spalancata, probabilmente a causa del forte vento. Soccorso dai sanitari del 118, il malcapitato è stato prontamente trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale Umberto I, dove è stato ricoverato in gravi condizioni e si trova ora, come detto, in prognosi riservata. Una situazione assurda