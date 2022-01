New York, un agente di polizia ucciso e un altro ferito ad Harlem. Ancora violenza a New York. Nella notte, nel quartiere di Harlem, un poliziotto di 22 anni è rimasto ucciso e un secondo è rimasto gravemente ferito, come scrive anche il New York Times. Si tratta del terzo episodio di questo tipo che nell’ultima settimana ha coinvolto dei poliziotti newyorchesi.

L’accaduto è stato definito dagli investigatori come “un’imboscata”. Gli agenti si sono recati sul posto dopo una richiesta di soccorso arrivata da una donna che denunciava un litigio con il figlio in un appartamento. Una volta giunti nell’area, gli agenti sono stati sorpresi dall’uomo, 47 anni, che ha aperto il fuoco contro di loro. Un terzo agente ha sparato al 47enne che ora è ricoverato in condizioni critiche, come riporta anche Us news. La questione della violenza nella Grande Mela è una delle principali sfide del nuovo sindaco, Eric Adams, che è un ex capitano di Polizia.

Fonte TgCom24