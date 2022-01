Neve anche ad Agerola e Tramonti, disagi per il Valico di Chiunzi e incidenti da Ravello. La follia dell’USCA delocalizzata. Con l’allerta meteo in Campania è arrivata la neve anche in Costiera amalfitana, nella zona montana. Nevischio ad Agerola, nel cuore dei Monti Lattari, gestibile tranquillamente. Meno tranquilla è la situazione a Tramonti, ricordiamo le difficoltà per una viabilità già disastrosa per il Valico di Chiunzi, mentre la provincia di Salerno mantiene ancora ufficialmente chiusa la strada per Ravello. Ci segnalano incidenti, non gravi, ma non fa notizia. La provinciale è chiusa oramai in eterno nell’indifferenza ed ignavia delle istituzioni, e lo stato è quello che è . Basta un pò di pioggia e si ripetono gli incidenti. Al di là di tutto ci chiediamo ancora quale mente eccelsa abbia partorito la splendida idea di mettere l’USCA a Tramonti? Qualcuno deciso a mettere in croce positanesi e praianesi in particolare, ma mezza Costa d’ Amalfi in generale? Noi di Positanonews gli vorremmo dare un premio , ci vuole arte per aumentare i disagi già enormi in questo periodo con la pandemia e la quarantena aumentata per la variante Omicron da Coronavirus Covid – 19 . Bravi, complimenti, applausi a scena aperta