Napoli-Salernitana: Bonazzoli illude Pairetto affonda i granata

TABELLINO NAPOLI-SALERNITANA 4-1

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo (76′ Zanoli), Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui (76′ Ghoulam); Lobotka, Fabian Ruiz (64′ Politano); Lozano, Zielinski, Elmas (46′ Insigne); Mertens (64′ Osimhen). A disp: Ospina, Marfella, Malcuit, Demme, Tuanzebe, Petagna. All: Spalletti. SALERNITANA (4-5-1): Belec; Veseli, Bogdan, Gagliolo, Delli Carri; Vergani (63′ Al. Russo), Obi, Di Tacchio, Schiavone (36′ pt Jaroszynski), Kechrida; Bonazzoli (78′ Simy). A disp: An. Russo, Guerrieri, Iervolino, Motoc, Perrone, Guida, Cannavale. All: Colantuono. Arbitro: Pairetto di Torino (Longo/Bottegoni). IV uomo: Cosso. Var: Banti (Baccini). NOTE. Marcatori: Juan Jesus al 16′ pt (N), Bonazzoli al 33′ pt (S), Mertens rig. al 47′ pt (N), Rrahmani al 47′ (N), Insigne rig. al 53′ (N) Angoli: 9-0. Ammoniti: Delli Carri, Obi (S). Espulso: Veseli al 52′ st per doppia ammonizione (S). Recupero: 2′ pt, 0′ st. Resiste finché può e riesce, fino a farsi del male con le sue stesse mani. Che un miracolo neppure potesse bastare per portar punti a casa dal “Maradona” lo si sapeva in partenza, visto l’enorme gap tecnico tra le due compagini accentuato dall’incredibile numero di assenti e dall’endemica emergenza in casa granata. Così però fa male. Perché per un tempo la Salernitana era rimasta in partita contro un Napoli a tratti presuntuoso. Pesa come un macigno il generoso rigore concesso da Pairetto nel recupero del primo tempo ma causato da un’ingenuità clamorosa di Veseli prima e di tutta la difesa poi. Nella ripresa il Napoli dilaga contro una Salernitana sfiancata e sfiduciata, senza forze e senza armi. Dopo il tris di Rrahmani è pura accademia per gli azzurri che dilagano ulteriormente con Insigne, su altro penalty assegnato dall’inflessibile Pairetto. LA CRONACA. Colantuono sposta le poche pedine disponibili e vara un 4-5-1 abbottonatissimo. Vergani parte largo a destra, Bonazzoli agisce come unico punto di riferimento offensivo. Spalletti lascia in panchina Insigne, c’è Elmas nel terzetto di trequartisti con Zielinski e Lozano dietro a Mertens.

Il Napoli prova a metter subito le cose in chiaro e al 3′ già s’affaccia pericolosamente dalle parti di Belec, all’ultima da titolare prima dell’arrivo di Sepe. Mertens scodella per Elmas, Belec blocca agevolmente. Al 6′ il portiere sloveno è costretto ad alzare in corner il piazzato di Mario Rui da punizione concessa per ingenuo fallo di Kechrida su Fabian Ruiz. All’11’ buco centrale della difesa granata, Mertens con la coda dell’occhio serve Fabian che impegna Belec in un intervento non semplice. La Salernitana è rintanata nel bunker e quando perde palla in uscita son dolori come all’11’ quando Di Tacchio si fa soffiar palla sulla trequarti difensiva, favorendo la ripartenza azzurra per il comodo piazzato di Lozano su cui Belec è attento. Al 16′ il Napoli passa con Juan Jesus col mancino, ma Pairetto annulla su segnalazione dell’assistente Longo per un braccio galeotto di Elmas. In realtà il macedone impatta la sfera con la spalla, il VAR interviene ed il Napoli passa in vantaggio.