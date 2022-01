Napoli non rispetta il divieto dei fuochi d’artificio, come la Penisola sorrentina. Ferito uomo con colpo di fucile Nella notte di Capodanno i napoletani non hanno resistito e hanno esploso centinaia di fuochi d’artificio nonostante l’ordinanza firmata dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che vieta qualunque artificio pirotecnico – fuochi d’artificio, petardi, botti, razzi e simili – dalle 16 di ieri fino alle 23.59 di questa notte.

Lo stesso anche in Penisola Sorrentina il Corso Italia da Meta a Sorrento era invaso dal fumo dei petardi che hanno anche danneggiato sede stradale e auto .

Poco dopo le 21 dell’ultimo giorno dell’anno un uomo di 40 anni ha chiesto soccorso medico all’Ospedale Vecchio Pellegrini per una ferita da colpo d’arma da fuoco sulla parte sinistra del petto che potrebbe forse essere la prima di questo 31 dicembre da inscrivere nel folle bilancio dei festeggiamenti di Capodanno a Napoli.

L’uomo – che è cosciente e non è in pericolo di vita – avrebbe riferito al personale sanitario che, poco prima, dopo essere uscito dalla propria abitazione che si trova nel quartiere Montecalvario per fumare una sigaretta avrebbe sentito un forte rumore ed avvertito una sensazione di bruciore al petto. Secondo i carabinieri della compagnia Napoli Centro che conducono le indagini potrebbe essere un proiettile vagante in ricaduta al suolo. I militari stanno verificando se nella zona sono presenti sistemi di videosorveglianza per eventualmente analizzarne le immagini.