Napoli, MaraDonna al Teatro Nuovo

Napoli – Oggi, 25 gennaio e domani 26, a partire dalle ore 20:30, presso la Sala Assoli del Teatro Nuovo di Vico Lungo 110, andrà in scena: “La CalciAttrice” di e con Lucia Mallardi. Sul palco della sala Assoli si esibirà una delle artiste di strada più acclamate da grandi e piccini per la sua abilità nel palleggio a ritmo di musica e non solo, Lucia Mallardi in arte MaraDonna. Crasi rigorosamente con due “n”, ci mancherebbe, una vera star tra gli artisti di strada, soprattutto quando si esibisce nelle vie principali di Napoli. MaraDonna però è anche altro, Lucia Mallardi, infatti, è una calciattrice, figlia d’arte in senso calcistico che ha scoperto anche l’amore per la recitazione e la potrete conoscere meglio a teatro nel suo woman show autobiografico di cui firma la sceneggiatura con Stefano Sarra. Mallardi, ex calciatrice della Lazio, ripercorre in un viaggio ironico tra dialetti e lingue straniere, i suoi trascorsi. Ex calciatrice semi-professionista e artista, ha portato in giro per il mondo il suo cappello ed il suo pallone, creando un dialogo tra due elementi apparentemente così distanti: il calcio come un’arte e l’arte come disciplina, sacrificio e passione, diventando oggi MARADONNA: “La CalciAttrice”.

A cura di Luigi De Rosa

Lucia Mallardi, calciAttrice

Teatro Nuovo http://www.teatronuovonapoli.it