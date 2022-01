Napoli inserita tra le mete mondiali da visitare nel 2022 dal New York Times. Il New York Times ha inserito Napoli tra le 52 mete mondiali da visitare nel 2022 per un “mondo cambiato”.

“Vedi Napoli e poi muori, dicono, il che significa che questa bellezza mediterranea dovrebbe essere nella lista dei desideri di tutti. Purtroppo, però, Napoli ha di fronte un futuro precario. Senza alcun intervento, si prevede che questa città densamente popolata avrà 55 giorni di caldo estremo all’anno entro il 2049 e 93 giorni entro il 2081, secondo un recente rapporto. La buona notizia è che alcune persone si stanno rimboccando le maniche. Un gruppo di residenti nel quartiere popolare di San Giovanni a Teduccio ha creato una comunità di ‘energia equa’ per fornire elettricità pulita e gratuita alle famiglie che vivono al di sotto della soglia di povertà, con un sistema di 166 pannelli solari. Le autorità locali incoraggiano i turisti a visitare la città a piedi, facendo tour attraverso le leggendarie scalinate di Napoli. Imperdibile la Pedamentina, percorso panoramico che affonda le sue radici nel XIV secolo e composto da discese lastricate e più di 400 gradini”, si legge.