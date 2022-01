Napoli, il dott. Martemucci: ”Al Santobono il reparto covid è saturo”

Il dirigente dell’unità complessa di pediatria Luigi Martemucci ha dichiarato: “All’ospedale Santobono, abbiamo il reparto covid che è praticamente saturo. Sono circa 30 i bambini ricoverati, di questi trenta alcuni in buone condizioni, qualcuno desta qualche preoccupazione con un’espressione della patologia un po’ più severo”

E a proposito di piccoli pazienti in condizioni più critiche ha aggiunto: “Tre purtroppo sono i bambini ancora in rianimazione e fino ad un certo punto vale il concetto che il covid colpisce poco i bambini. Anche se non sono grossi i numeri dei pazienti gravi, resta il fatto che ci sono bambini che non stanno bene e questo ci da motivo di preoccupazione e di dispiacere”

Fonte: TeleClubItalia