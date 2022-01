Napoli, facevano finte dosi di vaccino ai no vax: arrestati due infermieri.

Erano due i dipendenti dell’Asl Napoli 1, un infermiere ed un operatore socio sanitario, Giuliano Di Girolamo e Rosario Cirillo, che fingevano di somministrare vaccini ai no vax in cambio di soldi. I clienti, tutti no vax, erano disposti a pagare fino a 150 euro, pur di ricevere la dose di vaccino.

I due dipendenti sono stati arrestati dal Nas di Napoli. A condurre le indagini è stata la Procura di Napoli (pm Henry John Woodcock). I due soggetti sono stati, inoltre, accusati di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, peculato e falso in atto pubblico.

Sembra che l’operatore socio sanitario si occupasse di procurare i pazienti (disposti a pagare fino a 150 euro), mentre l’infermiere si occupava della somministrazione del vaccino.