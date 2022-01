Napoli: consegnati giocattoli e calze ai bambini dell’ospedale Pausilipon.

Sono state consegnate questa mattina, presso l’Ospedale Pausilipon di Napoli, i giocattoli e le calze esclusive Kinder donate dall’Associazione “Piccolo Grande Amore” del presidente, Alfonso Malafronte. La consegna dei cento giocattoli e delle cento calze, preparate per i bambini “guerrieri” del reparto pediatrico-oncologico e non solo, è avvenuta alla presenza della direttrice della Fondazione Santobono-Pausilipon, Flavia Matrisciano, dal vice presidente dell’associazione, Giuseppe De Rosa, dalla volontaria, Anna Sica e della piccola guerriera, Noemi Esposito. “Nel nostro piccolo continuiamo ad assicurare la presenza a bambini e famiglie, che continuano a combattere battaglie per la vita – ha detto il presidente Malafronte – Con questo gesto, assolutamente simbolico, abbiamo voluto donare un sorriso e addolcire momenti purtroppo difficili ai nostri piccoli guerrieri di tutto il mondo e di un’eccellenza italiana in ambito pediatrico-oncologico”.