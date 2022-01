Napoli, al Nuovo San Carluccio di scena Peppo il Saltinpalco e il mistero della calza bucata

Napoli – La stagione artistica del Nuovo Teatro San Carluccio continua con uno spazio fisso che la direzione ha allestito per i più piccoli che a questa pandemia stanno pagando un prezzo molto alto in fatto di mancanza di socializzazione e svago. Oggi, in occasione dell’Epifania a partire dalle ore 11.30 andrà in scena lo spettacolo “Peppo il Saltinpalco e il mistero della calza bucata”. Nella rinnovata sala di via San Pasquale a Chiaia, nell’ambito della rassegna “Il San Carluccio dei Piccoli” si esibirà la stessa direttrice artistica del progetto e autrice della pièce, l’attrice di RAI Cinema, Olimpia Ferrara insieme a Giuseppe Menzo, che invece ne firma la regia. “Peppo il Saltinpalco…”, si legge nella sinossi scritta per presentare lo spettacolo ai giovani lettori, sta per iniziare a raccontare una delle sue avventurose favole quando, all’improvviso, scompare il volumone da cui le legge e, al suo posto, appare un’anziana signora, gagliarda, dal piglio deciso ma molto furba, che ruberà la scena a Peppo iniziando a raccontare la storia più interessante di sempre. La vecchina racconta di un viaggio sorprendente tra tormente di neve, scope volanti e tanto altro. Dunque, c’era una volta… meglio, tanto tempo fa alcuni Re provenienti da paesi lontanissimi… beh, scusatemi ma non posso raccontarvi tutto ora, ci vediamo a teatro. Olimpia Ferrara, attrice, protagonista per Rai Cinema del film “Freaksout” di Gabriele Mainetti, firma uno spettacolo accattivante ed entusiasmante, caratterizzato da quell’umorismo “pedagogico” che in passato abbiamo apprezzato in molta produzione letteraria di Gianni Rodari e che tanto ottimo teatro per bambini ha influenzato.

A cura di Luigi De Rosa

Nuovo San Carluccio: https://www.facebook.com/nuovoteatrosancarluccio/