Naples: la plus aimée des Français (Napoli: la più amata dai francesi) L’Air France celebra Napoli e la sua provincia dedicando loro un’interna pagina della sua prestigiosa travel guide. Erano anni che Napoli mancava dalla guida della compagnia di bandiera francese, ed è motivo di orgoglio scoprire che una delle compagnie aeree più importanti al mondo esalti la Costiera Amalfitana definendola la più bella al mondo, sottolinei lo “stile” e l’eleganza napoletana, la bontà della cucina partenopea, il clima sempre mite, lo straordinario patrimonio architettonico, archeologico e storico di una città unica al mondo, e infine inviti i suoi clienti a visitarla in ogni periodo dell’anno. Parliamoci chiaro Napoli è già di per sé una città famosa in tutto il mondo, quello che fa piacere è scoprire la stima dei cugini francesi, le parole usate, infatti, nel novembre 2021 dalla giornalista francese Valèrie Segond su « Le Figaro » non erano state per niente piacevoli, anzi avevano ferito e offeso non pochi di noi, che Napoli sia una città “anche” difficile nessuno lo nega, ma non si può ridurre la descrizione di una metropoli solo a quello che non va, sarebbe come raccontare Parigi limitandosi a parlare solo delle sue banlieue.

Queste le parole di Air France per Napoli e la Costiera Amalfitana

Le plus beau rivage de l’Histoire

“Comme disent les Napolitains : « Vedi Napoli e poi muori ! » (« Voir Naples et mourir ! »). Succombez, vous aussi, à la splendeur de la baie de Naples et aux attraits incomparables de l’antique cité.

Le mythique « voyage à Naples » suscite depuis toujours émotion et rêverie : une échappée belle dans le berceau de la culture occidentale avec, pour horizon, la Grande Bleue et la splendeur des îles environnantes. Il suffit de regarder et de se laisser vivre, porté par le flux vivifiant de l’une des plus grandes métropoles de la Méditerranée”.

a cura di Luigi De Rosa

Sito Air France su Napoli e Costiera Amalfitana http://www.airfrance.fr/guide-voyage/naples