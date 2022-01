Muore a 37 anni per Covid, Torre del Greco piange il musicista Alessandro Ciaramella E’ morto a 37 anni per le conseguenze del Covid. Torre del Greco subisce un altro lutto provocato dall’epidemia. La vittima è Alessandro Ciaramella, giovane imprenditore e musicista. Gli amici nelle ultime ore stanno postando su Facebook le sue esecuzioni al violino per ricordarlo. Intanto la famiglia invita tutti a vaccinarsi: “Amici, clienti, questa pandemia non smette di mietere vittime ed oggi, 11 gennaio 2022, abbiamo subito, purtroppo, una grave perdita, un pezzo di cuore se ne va per trasformarsi in una stella grande e luminosa. Domani osserveremo una religiosa chiusura per rendere omaggio ad un instancabile lavoratore. Preghiamo affinché questo incubo finisca, ma nel frattempo continuiamo a vaccinarci, un piccolo gesto può salvarci la vita”. Alessandro, vaccinato, è morto per delle complicazioni relative a patologie che non gli hanno dato scampo dopo il contagio. E’ la 180esima vittima dall’inizio della pandemia, nella città che ieri ha superato la quota dei duemila contagiati.