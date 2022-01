Morta per Covid secondo l’ospedale di Maddaloni, ma lei è viva.

Ricevuta la comunicazione dal medici i parenti avevano già fissato i funerali. È accaduto ieri alla signora Agnese Grimaldi, 52 anni, di Casal di Principe. Un errore del Covid Hospital del casertano che l’aveva data per morta. Una telefonata arriva alla famiglia per comunicare una notizia che nessun parente vorrebbe ricevere: “La signora Agnese non ce l’ha fatta”. Avvisata dalla famiglia l’impresa funebre fa stampare i manifesti per affiggerli in città, ma i parenti una volta giunti al Covid Hospital di Maddaloni capiscono che si è trattato di un errore. Ai funerali di questa mattina, per le 11,30, non si è presentato nessuno al cimitero di Casal di Principe. In serata, però, la signora è effettivamente peggiorata e i medici hanno dovuto intubarla.