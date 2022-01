Minori, una cittadina ricorda il legame tra i bambini e la Fontana dei Leoni: “Un luogo dell’anima”

Minori. Riportiamo il post pubblicato sui social da una residente nella città della costiera amalfitana che ricorda l’importanza della “Fontana dei Leoni” nei ricordi del cuore: «A chi dice… “tanto era solo una fontana” vorrei spiegare che i luoghi dell’anima abitano in ciascuno di noi, occupando un posto ben preciso nelle nostre esistenze, la memoria collettiva ha pareti sottili, pavimenti colorati, unisce tra loro mondi e persone, viaggia su strade asfaltate, bollenti e ruvide come grattugie, semina talvolta residui di pioggia, ginocchia sbucciate, rumori di biciclette, salti di pattini, calci di palloni, cicatrici e sudore, zoccoli bagnati, risate, cadute, passi di bambini… e quei bambini siamo noi, sono i nostri padri, i nostri figli e i figli dei nostri figli.

Noi siamo la giostra ed i suoi giri, noi siamo la fontana e i suoi leoni, siamo il presente ed il passato, siamo la tisana diluita e la chiacchiera al crepuscolo, il caffè di Patrizia e la menta nei vasi, siamo la foto scattata e il suo sorriso, siamo l’oggi e siamo ieri.

Chiunque abbia deciso di spostare questo pezzo di storia a noi tanto cara…ha preso a calci la nostra memoria e il nostro amore per questi luoghi.

Ma in fondo è soltanto una fontana!

“Grandi corridori di corse in salita

Che alzavano la testa dal manubrio

Per vedere se fosse finita

Allenati alla corsa

Allenati alla gara

E preparati a cadere

E a tutto quello che s’impara

Innamorati della sera

Innamorati della luna

Conoscitori della notte

Senza averne paura

Innamorati di quel fiore

Che non vuole mai dire

Ecco, è tutto finito

E bisogna partire”».