Minori, sentiero dei limoni: problemi di staticità

Il nostro Gaspare Apicella, decano dei giornalisti della Divina, oltre ad essere stato uno stimato e professionale insegnante per il prestigioso istituto per il turismo di Amalfi e albergatore storico di Minori, pregia Positanonews del suo apporto, per il quale siamo immensamente grati, con riflessioni pertinenti.

Ma è mai possibile che le cose utili per la collettività non vengano mai curate per bene?

Il gioiello delle passeggiate e della tradizione contadina “il sentiero dei limoni Maiori-Minori (che una mente lungimirante quale quella del bancario in quiescenza Michele Ruocco pose in essere alcuni anni addietro) merita una più accurata e profonda attenzione, particolarmente a seguito problemi dovuti ad elementi atmosferici avversi.

Questo encomiabile personaggio, nativo del villaggio in argomento, Torre, ha portato ovunque l’odore della sua terra ed il sapore-profumo del suo prodotto principe, il limone, e investendo le sue conoscenze ed il suo sapere, suscitando il dovuto e sperato interesse, ha fatto sì che un villaggio che stava lentamente (senza strada rotabile terminata) per essere abbandonato, nonostante la bellezza del luogo e dei suoi panorami, risorgesse a conoscenza internazionale.

E i fondi per le riparazioni delle “macere a secco” di contenimento dei terrazzamenti? Niente!, perché destinati alla cura del corpo, divisibili e riservati in nome di una pseudoarte (sic)

Anche se i cedimenti sono avvenuti per lo più in territorio di Maiori, dovrebbe essere impegno comune porre riparo e rimedio per la sicurezza dell’interessante percorso che ultimamente ha assunto anche una credibilità economica interessando diverse attività commerciali.