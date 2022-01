Minori, screening scolastico: rilevati 3 casi di positività al covid 19

Minori ( Costiera Amalfitana) screening scolastico: rilevati 3 casi di positività al covid 19

Al termine dello screening appena effettuato comunichiamo l’esito di 3 positivi su un totale di 135 tamponi. Felici per la collaborazione di tutti i partecipanti è doveroso un ringraziamento ai numerosi volontari che ancora una volta oggi ci hanno aiutato nello svolgere questo servizio. Lo screening condotto per gli studenti e gli operatori scolastici ha restituito una percentuale di positività perfettamente in linea con quella attuale a Minori che poi è simile alla media in Costiera. Questo dato suggerisce di vigilare circa sintomi simil influenzali e di evitare di mandare a scuola i propri figli in caso dubbio.

Solo un atteggiamento responsabile da parte delle famiglie permetterà di superare questo periodo ancora attenzionato senza ulteriori ricorsi alla dad. Un augurio di buon lavoro alla Dirigente scolastica al corpo docenti e non docenti e a tutti i nostri studenti che da domani faranno lezione in presenza .Un abbraccio.

L’ Amministrazione Comunale