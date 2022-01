Minori: oggi lo screening su base volontaria dedicato agli alunni. Oggi, domenica 23 gennaio 2022, gli alunni delle scuole di Minori dell’infanzia, primaria e secondaria verranno sottoposti ad uno screening su base volontaria.

L’Amministrazione Comunale precisa che le operazioni di screening verranno effettuate in totale sicurezza. “Lo screening in sé avverrà all’ingresso del comune rispettando le fasce orarie assegnate. Subito dopo aver effettuato il tampone si uscirà dalla porta sul retro. Il risultato ,solo in caso di positività, verrà comunicato telefonicamente. In modo da non creare alcun tipo di assembramento. Inoltre approfittiamo per anticiparvi che ,nel medesimo modo, e con la collaborazione di preziosi volontari, effettueremo uno screening a campione settimanale a partire dalla domenica successiva per provare a garantire ulteriore sicurezza nelle nostre classi”.