Minori. Lutto per Anna Lembo, donna instancabile impegnata nel turismo

Minori ( Salerno ) . E’ mancata all’affetto dei suoi cari Anna Lembo, vedova di uno dei più accorti ed in traprendenti operatori del settore edile e turistico minorese in Costiera amalfitana . Uno dei fratelli della defunta, Enzo, era un cantante accreditato alla Casa Bianca. Lei, Anna, è stata una instancabile impegnata nel turismo, curando nel contempo l’affetto per i cari nipotini

Rito esequiale sabato 8 alle ore 16 nella basilica di santa Trofimena a Minori

Le condoglianze ai figli Sergio, dott. commercialista, e Tiziana da parte della redazione di Positanonews e di Gaspare Apicella