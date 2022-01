Minori: la Dr.ssa Adinolfi presto andrà in pensione

Si comunica che a giorni avrà termine l’incarico professionale della Dr.ssa Adinolfi, medico di base di numerose famiglie di Minori. In attesa che l’ASL possa addivenire ad un incarico definitivo, verrà individuato un nuovo medico cui conferire nomina provvisoria. Tale procedura, se da un lato implicherà qualche disagio per gli utenti (che dovranno effettuare nuovamente la scelta del medico curante), dall’altro consentirà di non sospendere neanche per un giorno l’assistenza ai cittadini. Nel ringraziare la Dr.ssa Adinolfi per la sua preziosa attività, si precisa che il nominativo del nuovo sanitario (unitamente alle modalità per la scelta) verrà comunicato alla cittadinanza non appena formalizzato dalla ASL.

Il Sindaco – Andrea Reale