Minori: ecco i nuovi orari del trasporto pubblico urbano. Come annunciato dall’amministrazione comunale di Minori, in Costiera Amalfitana, è stata effettuata una prova di un orario compatibile maggiormente, nelle ore mattutine, con gli orari scolastici dei ragazzi. “I risultati ci portano a confermare l’orario di seguito allegato. Ossia l’orario che ha sempre incontrato le esigenze dei più. Grazie per la proposta. Ciò non toglie che saremo pronti, laddove occorrerà, a provvedere ancora ad ascoltare le esigenze di tutti”.

Di seguito, riportiamo il nuovo orario del servizio di trasporto pubblico urbano del Comune di Minori, in Costiera Amalfitana, in vigore a partire da domani, lunedì 10 gennaio 2022 e fino a martedì 31 maggio 2022.