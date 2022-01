Minori: da mercoledì in servizio il dott. Francesco Vitiello, ecco gli orari. Il Sindaco di Minori Andrea Reale comunica che martedì 25/01/2022 la Dott.sa Laura Adinolfi terminerà il suo incarico di medico di famiglia.

A partire da Mercoledì 26/01/2022 subentrerà il Dott. Francesco Vitiello: la sede dello studio sarà sempre la stessa in via Lama, Palazzo delle arti gli orari di studio del Dottore saranno :

– lunedì e mercoledì mattina ore 9:00/12:00,

– martedì, giovedì pomeriggio ore 15:00/18:00.

– venerdì mattina ore 9:00/12:00

Recapito telefonico dello studio: 3288474730.

Per effettuare il cambio medico bisogna inviare una e-mail ai seguenti indirizzi:

m.lecce@aslsalerno.it

Nella e-mail bisogna compilare il modulo allegato di seguito e allegare il documento di identità ed il codice fiscale fronte/retro del paziente indicando il Dott Francesco Vitiello o qualsiasi altro medico disponibile dell’ambito dei paesi della Costa D’Amalfi.

Foto 2 di 2



In alternativa il Comune di Minori per l’iscrizione da la possibilità di recarsi all’ufficio URP del Comune, nei giorni Martedì e Giovedì dalle ore 10 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, piano terra e consegnare la documentazione al personale preposto che raccoglierà le iscrizioni e si farà carico di consegnarle agli uffici ASL di Maiori. Altra opzione per l’iscrizione: recarsi di persona a Maiori in via Pedamentina per effettuare il cambio del medico. Vi comunichiamo che il Dott. Francesco Vitiello ha incarico provvisorio e che l’ASL è la Regione Campania stanno espletando iter procedurale per l’assegnazione di un incarico definitivo al Medico avente diritto. Stiamo perorando tale procedura che sarà completata fra 5/6 mesi. Si allega modulo d’iscrizione.