Minori, aggiornamento covid 19: oggi 8 nuovi positivi

Ad oggi risultano pochissime le adesioni alle vaccinazioni per la fascia 5/11 anni, programmate in modo esclusivo da lunedì 10 e per i successivi lunedì

