Millennium di Amalfi sul fronte anti Covid , vaccinazioni domiciliari a Conca dei Marini e pediatriche a Praiano. Continua l’impegno delle associazioni di volontariato su tutti i campi, ieri a Positano con l’USCA per i tamponi di controllo. Sempre sul fronte della lotta al coronavirus Covid – 19 a Praiano lo screening con l’amministrazione guidata dalla sindaca Annamaria Caso con l’ambulatorio mobile del CeMISA a 121 bambini , con 8 positivi, che saranno in attesa nei prossimi giorni dei tamponi di controllo. A Scala open day dei vaccini aperto a tutta la Costiera amalfitana, mentre continua il lavoro quotidiano all’Ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello. I sindaci, in collaborazione con l’ASL di Salerno, stanno facendo il possibile, purtroppo il problema è generale e ricordiamo che la Campania da lunedì è zona gialla.