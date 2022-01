“Mi faccio un libro…” a Meta, tra gli ospiti anche il presidente della Fondazione Ravello

Questa sera di giovedì 27 gennaio a Meta, in Penisola Sorrentina, si terrà l’evento “Mi faccio un libro…”. Il Centro Culturale S. Lucia in via S. Lucia ospiterà l’incontro nato da un’idea di Salvatore Piedimonte, giornalista editore di Eduardo TV 653 dgt e impresario dello spettacolo di tanti artisti nazionali. In collaborazione con il presidente Tobia Cafiero del Monte dei Cafiero, che cura con la moglie Rossana Cafiero, la gestione della storica chiesa, la scelta di promuovere la cultura in piccole comunità. L’amministrazione comunale di Meta, sostiene la promozione con il sindaco Giuseppe Tito e la delegata alla cultura avv. Biancamaria Balzano. Tra gli ospiti tutti di grande rilievo spicca la figura di Diomede Falconio, nuovo presidente della Fondazione Ravello nominato il mese di luglio dello scorso anno.

Questo progetto dal nome “Mi faccio un libro …” ha come obiettivo la divulgazione di libri vecchi dimenticati o di minor successo e la promozione di nuove opere. Protagonista il giorno giovedì 27 gennaio la poesia del sentimento della professoressa Annamaria Farricelli, poetessa stabiese che negli ultimi tempi ha raggiunto una fama nazionale attraverso opere e raccolte in silloge tematiche, apprezzate dai migliori critici del momento: Aletti e Mogol, A. Quasimodo e Plinio Perilli. Salvatore Piedimonte con gli amici dell’associazione Musiciens, Gigione Maresca, Marika Rinaldi e Lucia Alfano, e l’autorevole sostegno della Fidapa Distretto Penisola Sorrentina, con il presidente dr. Marialaura Gargiulo, vogliono con appuntamenti programmati dare forza alla diffusione dei messaggi narrativi coinvolgendo enti e cittadini. Questi incontri hanno lo scopo di promuovere libri di autorevoli scrittori e di nuovi autori emergenti con appuntamenti culturali mirati a stimolare l’interesse dei giovani alla conoscenza della parola e delle poesie sul territorio.