Meta, sabato 22 gennaio in Piazza Vittorio Veneto una postazione dell’Avis per donare il sangue

Meta. Sabato 22 gennaio, dalle ore 8.30 alle 14.30, in Piazza Vittorio Veneto sarà presente una postazione dell’Avis del Comune di Casoria per la raccolta di sangue.

Per poter effettuare la donazione sarà necessario esibire un documento di identità ed il Codice Fiscale.

Per poter donare il sangue bisogna avere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni. Se si tratta della prima donazione non bisogna superare i 60 anni. Si deve, inoltre, avere un peso corporeo non inferiore a 50 chili.

Ricordiamo che l’intervallo tra una donazione e l’altra deve essere di 90 giorni per gli uomini e 180 giorni per le donne.

Per info e prenotazioni chiamare il numero 3388463219.