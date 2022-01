Meta, Romeo Di Leva il cercatore d’oro e gioielli

A soli 58 anni ci ha lasciati Romeo Di Leva. Metese d’origine e massese d’adozione, Romeo amava molto il mare; era la sua passione. Si era dato alla navigazione con ottimi risultati; infatti nonostante avesse iniziato un po’ tardi a navigare in Marina mercantile era riuscito a divenire sottufficiale e ad ottenere gli ambiti galloni di nostromo. Ma ancor più Romeo il mare lo aveva proprio nelle vene e tra lo stupore dei suoi amici e conoscenti si era inventato una vera e propria nuova professione: cercatore di oggetti preziosi a mare. Spesso nei mesi autunnali mi sono imbattuto in Romeo in doppia versione. Prima come puntuale “ispettore” della battigia subito dopo le bonacce alla ricerca di qualche “pezzo importante” che il mare potesse restituire e poi con la muta da subacqueo per meglio vedere se qualche oggetto di valore apparisse a vista.

Mi diceva che il mare prende e dà. Sta a noi esser capaci di prendere ciò che il mare restituisce… anche solo parzialmente. Era divenuto così abile in questa attività che quasi mai tornava a casa a mani vuote. Anelli, fedi nuziali, braccialetti, catenine, orologi, orecchini, ninnoli, coltelli da pescatore, posate in argento e tantissime monetine sia del nuovo che del vecchio conio (euri e lire). Ne aveva fatto una sorta di seconda attività. Romeo era molto generoso e spesso persone locali che perdevano in mare i propri monili lo chiamavano indicandogli l’area del supposto smarrimento dell’oggetto. Spesso Romeo riusciva a ritrovare gli oggetti ( sovente preziosi) e li restituiva al proprietario senza pretendere nulla in cambio. Ovviamente veniva spesso contraccambiato con regali. Tra gli oggetti più rari mi mostrò una volta un braccialetto maschile in argento 880, che si produceva sino agli anni ’20, in un’altra occasione mi mostrò un monocolo ( a caramella) di fine ‘800 ed un orologio da taschino d’epoca in argento. Romeo aveva ottenuto la simpatia di tutti sulle spiagge di Meta…. non credo che ci sia qualcuno in grado di prenderne il posto. Romeo aveva trasformato le spiagge metesi in una piccola miniera a mare aperto.

