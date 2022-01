Meta, ribaltone in giunta: Balzano per Starita, Cacace vice – ANTEPRIMA

Giuseppe Tito potrebbe cambiare le carte in tavola al comune di Meta, o meglio, ormai è certo che accadrà. Positanonews riceve in anteprima i nomi che potrebbero trovarsi al centro del rimpasto di giunta all’amministrazione comunale di Meta, in Penisola Sorrentina. L’ufficialità giungerà solo questa sera del 31 gennaio, ma ora già possiamo dare quasi per scontato che subentrerà Biancamaria Balzano come assessore al posto di Massimo Starita. Intanto si parla di un possibile ruolo da vicesindaco per Pasquale Cacace, attuale assessore al Turismo al comune metese. Manca ancora l’ufficialità, ma forse le carte in tavola per Tito sono scoperte.