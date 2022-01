Meta, problemi per la seconda dose per la fascia d’età 5-11 anni. In questo periodo di pandemia, caratterizzato da una forte risalita dei contagi da Coronavirus, il governo sta chiedendo ai cittadini d’Italia a confidare nei vaccini. Oramai sono avviate anche le vaccinazioni pediatriche, per la fascia d’età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Ma anche per i bambini si manifestano problemi.

Riportiamo di seguito quanto ci ha scritto un lettore:

Buongiorno. I miei figli il giorno 27 dicembre hanno fatto il vaccino alle scuole medie a Meta, dovrebbero fare la seconda dose come da circolari ministeriali e da documento rilasciato il 17 gennaio (per la fascia di età 5 – 11 sono 21 giorni e non ci sono deroghe) ma tutto tace.

Nella stessa condizione si troveranno chi ha fatto il vaccino nelle altre giornate di Open Day. ASL COME AL SOLITO ASSENTE E DISORGANIZZATA LE COSE NON SCENDONO DAL CIELO BASTA UN POCO DI PROGRAMMAZIONE.

INVIO QUESTO LUNGO MESSAGGIO NELLA SPERANZA CHE L’INFORMAZIONE PUBBLICA POSSA SOLLECITARE CHI DI DOVERE