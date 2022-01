Meta: open day dell’Epifania per le vaccinazioni pediatriche. Domani la Penisola Sorrentina dedicherà una nuova giornata alle vaccinazioni pediatriche. Per domani, infatti, a partire dalle 9.00 e fino alle 13.30, presso l’istituto comprensivo Buonocore-Fienga si terrà l’open day dell’Epifania per la somministrazione del siero ai bambini tra i 5 e gli 11 anni.

L’appuntamento è organizzato dall’amministrazione comunale del sindaco Giuseppe Tito con l’assessore alla Salute Angela Aiello e dall’Asl Napoli 3 Sud attraverso il responsabile della campagna Covid-19 il dottor Antonio Coppola.

I bambini della stessa fascia di età (5-11 anni) potranno vaccinarsi anche al centro di somministrazione di Villa Cerulli, a Massa Lubrense, sabato prossimo, 8 gennaio 2022, sempre nella fascia oraria tra le ore 9 e le ore 13:30.