Meta ( Napoli ) Meta modello di comunicazione con i cittadini per il Covid , non solo acquistate mille mascherine ffp2 per le scuole. Questi sono fatti. Un impegno h 24 quello di Peppe Tito, affiancato dall’assessore Angela Aiello, con la collaborazione di tutta la maggioranza. Ecco cosa dovrebbe fare un’amministrazione per stare vicino ai propri cittadini. Domani ancora un incontro e ancora una diretta per informare tutti. La cittadina della Costa di Sorrento sta affrontando davvero al meglio con il massimo impegno questa problematica. Massima prudenza e rispetto delle istituzioni ma anche dei cittadini e sopratutto degli studenti e delle fasce deboli . Un modello in Campania da seguire . Il segreto? La presenza anche fisica di chi amministra, in questo caso il presenzialismo serve per far sentire ai cittadini la presenza anche tangibile delle istituzioni e sentirle vicine.