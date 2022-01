Meta, “Mi faccio un libro”: serata di cultura e poesia presso il Centro Culturale Santa Lucia. Ieri, giovedì 27 gennaio 2022, presso il Centro Culturale Santa Lucia di Meta, si è svolta una bella serata di cultura, poesia e musica. Con il nostro Gigione Maresca per Positanonews e, fra il pubblico, anche Rosa Ferrante.

Si è trattato del secondo appuntamento con la rassegna itinerante “Mi faccio un libro…”. Bella la location individuata dal presidente Tobia Cafiero del Monte dei Cafiero, che cura con la moglie Rossana Cafiero, la gestione della storica chiesa, la scelta di promuovere la cultura in piccole comunità.

L’amministrazione comunale di Meta, con il sindaco Giuseppe Tito continua in iniziative culturali. Questo progetto dal nome “Mi faccio un libro …” ha come obiettivo la divulgazione di libri vecchi dimenticati o di minor successo e la promozione di nuove opere. Protagonista il giorno giovedì 27 gennaio la poesia del sentimento della professoressa Annamaria Farricelli, poetessa stabiese che negli ultimi tempi ha raggiunto una fama nazionale attraverso opere e raccolte in silloge tematiche, apprezzate dai migliori critici del momento: Aletti e Mogol, A. Quasimodo e Plinio Perilli. Profonde le parole del teologo Aniello Clemente importanti interventi degli ospiti come Manfredi