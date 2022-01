Meta, l’ex comandante Francesco Schettino in carcere frequenta corsi universitari in legge e giornalismo

Sono trascorsi quasi dieci anni da quel tragico 13 gennaio 2012 che vide il naufragio della nave da crociera “Costa Concordia” nel tratto di mare di fronte all’Isola del Giglio. Una tragedia che costò la vita a 32 persone tra passeggeri e personale di bordo. Alla guida della nave il comandante di Meta il 61enne Francesco Schettino che, nel 2017, venne condannato alla pena di 16 anni di reclusione che sta scontando nel carcere di Rebibbia. Il comandante Schettino ha di recente dichiarato di non aver mai dimenticato quelle vittime e che ancora oggi continua ad avere incubi, definendosi al contempo un capro espiatorio e ritenendo di essere stato vittima di un processo mediatico prima ancora che giudiziario”.

Intanto, nel carcere in cui è rinchiuso, Schettino non si lascia andare ma ha cominciato a seguire dei corsi universitari in legge e giornalismo ed è divenuto quel che si può definire un “detenuto modello”. Il prossimo mese di maggio, dopo aver scontato un terzo della pena, l’ex comandante potrà chiedere di essere ammesso a misure alternative rispetto alla detenzione in carcere.