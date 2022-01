Meta, la bellissima testimonianza di una ragazza vaccinatasi durante l’open day

Meta, tantissimi i ragazzi che tra ieri ed oggi hanno aderito all’open day vaccinale presso il Liceo Statale Publio Virgilio Marone riservato alla fascia di età dai 12 ai 18 anni. Abbiamo ascoltato la testimonianza di una ragazza che aveva appena ricevuto la terza dose di vaccino e che si è dichiarata entusiasta della bellissima iniziativa che ha invogliato tanti giovani a recarsi presso l’istituto scolastico per vaccinarsi, consapevoli del particolare e difficile momento storico che si sta vivendo e convinti dell’importanza del vaccino che rappresenta una protezione ed anche un lasciapassare per una vita “normale” senza dover sottostare alle tante restrizioni imposte a chi invece ha deciso di non vaccinarsi.